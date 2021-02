Fognini e Berrettini liquidano i francesi Paire e Monfils centrando la qualificazione alle semifinali del torneo.

L’Italia ritrova il vero Fognini

Gli azzurri sono già in semifinale. Dopo aver sconfitto 2-1 l’Austria, concedono il bis contro la Francia. Parte forte Fabio Fognini grazie a un parziale di 9 game consecutivi. Il ligure vince il primo set 6-1 con estrema facilità dimostrando una splendida reazione dopo la sconfitta di ieri. Il secondo set parte male ma il tennista, originario di Sanremo, riesce a portare Paire al tie break dopo essere passato in svantaggio per 5-3. Vince e convince in un’ora e 18 minuti.

Berrettini chiude i conti rimontando Monfils

Nel secondo singolo di giornata è ancora il turno di Matteo Berrettini che riesce a travolgere Gael Monfils numero 11 nel ranking Atp. Matteo comincia male andando sotto 4-1 0-30 al sesto game del primo set. Il tennista romano non si disunisce e con un’ottima reazione riesce a chiudere il set 6- 4. Il secondo set è mera formalità e Berrettini spazza via 6 -2 Monfils con un gioco solido e paziente. Ininfluente il successo francese nel doppio che vede Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin avere la meglio sulla coppia azzurra Simone Bolelli/Andrea Vavassori per 6-3 6-4.

Gli altri incontri dell’ATP Cup

La Germania vince 2-1 sul Canada con una prova di forza degna di nota. La Russia batte il Giappone con Rublev e Medvedev battendo rispettivamente Nishioka e Nishikori. L’Atp Cup entra nel vivo e tutti i migliori tennisti del panorama mondiale vogliono esserci. Il torneo ha un montepremi di 7,5 milioni di dollari e gli incontri assegnano punti validi per la classifica ATP.