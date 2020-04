“Mi chiedo solo … sono l’unico a pensare che ora e’ il momento per il tennis maschile e femminile di unirsi e andare avanti insieme?”. Lo scrive su Twitter il campione di tennis svizzero Roger Federer, che poi precisa la sua proposta, che e’ per ora solo un’idea: “Sto immaginando una fusione tra WTA e ATP”, ossia tra le due associazioni di tennisti professionisti, maschile e femminile.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020