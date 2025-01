Thiago Motta: “Douglas Luiz ha una qualità superiore, dagli altri mi aspetto di più. Kolo Muani in campionato ci sarà”

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida col Brugge.

Le parole di Thiago Motta

Analisi della partita.

“Tutte le squadre passate qui hanno avuto difficoltà, si difendono molto bene, lasciano uno in più dietro. Anche noi non abbiamo sofferto ma non abbiamo creato il sufficiente per poter vincere la partita. Un peccato, potevamo fare meglio ma sempre rispettando l’avversario. Hanno lasciato in difficoltà altre squadre, più in contropiede sono andati in vantaggio. Noi abbiamo sofferto poco, ma non abbiamo creato il sufficiente”.

Dopo l’occasione di Jutgla sembra che la Juve abbia avuto la forza di creare qualcosa davanti.

“Loro sono arrivati pochissimo, abbiamo sofferto poco. Hanno giocato sul nostro errore tutta la partita. Dopo tanto tempo abbiamo tanti giocatori a disposizione, abbiamo iniziato in avanti con Samu, Nico e Timothy, poi sono entrati gli altri che oggi, aggiungo anche Randal che ci sarà in campionato, voglio vedere di più. I nostri attaccanti sono quelli che devono contribuire di più”.

Locatelli si abbassa tra i difensori per dare più solidità alla difesa?

“E’ un modo per stare equilibrati. Manu sa il momento di abbassarsi e quello di andare a prendere l’avversario. Con queste situazioni, in fase difensiva per fare uno scarico agli attaccanti. Da quei sei voglio vedere di più, hanno la qualità. Samu è stato vicino l’area provando il dribbling, cercando il momento giusto. Dagli altri voglio vedere di più”.

Su Douglas Luiz…

“E’ un giocatore di una qualità tecnica superiore, sta bene fisicamente. Anche lui ci permette di ruotare. Abbiamo tante partite, quelle che ha giocato negli ultimi tempi è entrato bene. Anche Fagio avrà la sua opportunità se continua a lavorare. Questo mi permette di ruotare e di avere il massimo da ognuno di loro”.