Thiago Motta: “Il mio gioco? Mi ispiro al calcio a 5”

Thiago Motta è stato premiato al Gran Galà dello Sport, evento che si è svolto a Castiglione Fiorentino, nel quale il tecnico ha ricevuto il premio Viciani. L’attuale allenatore del Bologna è un obbiettivo della Juventus per l’estate 2024 e ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo stile di gioco.

Thiago Motta: “Il gioco corto l’ho imparato dal Brasile”

Il tecnico ha parlato di De Zerbi e del suo ‘gioco corto’: “Penso che Roberto sia un grande allenatore e allena in un grande campionato come quello inglese che è straordinario. Non so quali siano le differenze tra di noi, io cerco di fare le cose che sento dentro: il gioco corto l’ho imparato dal Brasile, dal calcio a cinque. È una cosa che mi è rimasta dentro”.