Calciomercato Juventus, osservatori bianconeri per Goretzka | E’ l’alternativa a Koopmeiners

La Juventus per la prossima estate cerca un centrocampista, e ha messo gli occhi su Goretzka

Leon Goretzka centrocampista del Bayern Monaco piace molto alla Juventus, tant’è che Giuntoli e la dirigenza hanno messo gli occhi sul calciatore tedesco cresciuto nello Schalke 04. Qualche settimana fa per la gara Bayern Monaco-Lazio erano presenti degli osservatori bianconeri, è cio che rivela il quotidiano tedesco “Kicker”.

La Juventus se non dovesse arrivare a Koopmeiners punterebbe tutto su Goretzka

In casa Bayern la prossima estate sarà tempo di rivoluzioni, tra allenatore e giocatori che potrebbero andar via, uno di questi potrebbe essere il centrocampista tedesco di grande forza fisica, veloce, e dalle grandi caratteristiche tecniche di inserimento. Il giocatore può fare al caso della Juventus soprattutto qualora Koopmeiners non dovesse arrivare a Torino.