Caso Goretzka in Germania. Il centrocampista è stato fatto fuori dalla Nazionale e ci sono molti dubbi da parte del Bayern. E la Juve resta a guardare in attesa dell'assalto a fine stagione.

Leon Goretzka ha 29 anni ed è nel pieno della sua carriera. Il centrocampista, attualmente in contratto con il Bayern Monaco, vede il suo futuro in bilico. E le sirene italiane, a partire da quelle bianconere, fanno già sentire il loro richiamo.

Juventus, nuova sfida per Giuntoli: Goretzka

L’interesse della Vecchia Signora per il classe 1995, nativo di Bochum e affermatosi poi in Bundesliga, prima con lo Schalke 04, poi con il Bayern Monaco, non è casuale. L’attenzione per il centrale nasce anche da una scadenza di contratto molto vicina: giugno 2026. I tedeschi sembrano non avere intenzione di rinnovare. Per Goretzka non ci sarà più lo stesso spazio, i bavaresi hanno intenzione di rinfrescare il reparto di centrocampo.

Anche il suo posto nella Germania è andato perso, lo ha preso Pavlovic, compagno con cui fa reparto al Bayern. Il momento attuale per Goretzka non è proprio dei più interessanti e al top della carriera, ma la tecnica e l’esperienza ci sono, inoltre non ha ancora trent’anni, può dare ancora tanto. E anche per questo non sembra da escludere un possibile cambiamento: la Juve è alla finestra.

I bianconeri devono fare attenzione perché il centrocampista è finito anche nel mirino del Napoli.