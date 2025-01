Thiago Motta: “Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Oggi partita di grande qualità e intensità”

Thiago Motta è intervenuto nel post-partita della sfida col Milan ai microfoni di Dazn.

Le parole di Thiago Motta

Oggi la Juve è sembrato più continua nella prestazione.

“Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento, ogni momento della giornata. E’ un grande lavoro per arrivare a fare la partita di oggi. Oggi è stata un’ottima partita, non si può fare un riassunto solo del giorno della partita. Si vincono gare così con lavoro quotidiano. Ringrazio i ragazzi che stanno crescendo e arrivano a fare prestazioni così. Lavorano al massimo, superando tantissime difficoltà che ci sono state. La vittoria è la ricompensa per gli ultimi mesi”.

C’è un aspetto che oggi ti ha convinto più dell’Atalanta?

“Con l’Atalanta abbiamo commesso errori tecnici dove dai fiducia all’avversario. Oggi ne abbiamo fatti di meno, abbiamo giocato bene con qualità. La squadra avversaria capisce che ha una squadra di fronte con una buona fase difensiva, che gioca bene a calcio in avanti, con intensità e qualità per essere superiore all’avversario”.

Su Mbangula…

“Al di là del gol che ha fatto è un ragazzo che aiuta tantissimo in tutte le situazioni, sta lavorando tantissimo, è sempre disponibile, non è mai stato fuori per infortunio o squalifica e quando ha partecipato ha contribuito tantissimo. Non solo con il gol ma con tanto altro che fa molto bene”.

Fin dai primi minuti avete avuto un atteggiamento diverso rispetto al solito.

“Volevamo essere aggressivi, non dare tempo di gioco, limitare il momento e la tranquillità che ha il loro portiere con la palla. Volevamo mettergli pressione, non lasciargli tempo di gioco. I ragazzi lo hanno fatto bene con grande energia. Alla fine è andata bene per noi