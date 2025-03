Thiago Motta: “Scudetto? Mi concentro partita per partita. I ragazzi hanno mostrato di saper giocare a calcio e di averne voglia”

Thiago Motta: “Era importante segnare e cambiare la gara”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Verona, che proietta i bianconeri a sole sei lunghezze dalla vetta della classifica. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Sulla prestazione:

“Oggi è andato tutto molto bene. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, ma è mancato il gol. Era importante segnare per far cambiare l’inerzia della gara, come accaduto nel secondo tempo. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato che hanno voglia e che sanno giocare a calcio“.

Sullo scudetto:

“Oggi mi concentro sulla gara che abbiamo fatto e sui tre punti fondamentali conquistati. Ora avremo dei giorni, dove mi auguro di avere qualche recupero. La prossima settimana avremo una partita importante contro l’Atalanta, una squadra molto forte. Dobbiamo concentrarci su questa partita e poi comunque ragionare gara per gara. La cosa più importante è giocare a calcio“.