Thiago Motta sorride parzialmente: Vlahovic recuperato, ma in tre ancora fermi ai box

Recupero fondamentale per Motta in vista di sabato

Dopo gli ultimi risultati deludenti soprattutto in campionato e le prestazioni poco convincenti, la Juventus è chiamata ad una risposta importante sabato alle 18 in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dalla convincente prova in Coppa Italia contro il Monza.

Vlahovic e Adzic in gruppo

L’infermeria bianconera comincia mano a mano a svuotarsi: Come riportato da ‘TuttoJuve.com’ ,Thiago Motta potrà infatti contare su Dusan Vlahovic e Adzic che nella giornata da oggi si sono allenati regolarmente in gruppo. Ci sono però anche delle cattive notizie: McKennie, Nico Gonzalez e Douglas Luiz non saranno parte del match e verranno rivalutati settimana prossima. Savona in dubbio.