Thiago Motta: “Soddisfatto di ciò che ho visto. Thuram in grande crescita”

Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan.

Le parole di Thiago Motta

In fase difensiva siete stati perfetti mentre in quella offensiva potevate creare qualcosa in più.

“Sono soddisfatto del lavoro difensivo fatto contro una squadra a cui abbiamo concesso molto poco, per non dire nulla. Chiaro che nella fase offensiva abbiamo creato poco, ma siamo arrivati in una zona in cui potevamo finire bene. Tutto sommato buona prestazione, il pareggio per noi serve a dare continuità. Sono soddisfatto di vedere una squadra che sa stare in campo, che sa comportarsi da squadra grande e sono orgoglioso dei miei giocatori, hanno fatto una buona prestazione per la situazione in cui ci troviamo”.

È soddisfatto di questi 25 punti in classifica?

“Oggi stiamo bene, inevitabile il paragone con la scorsa stagione ma ci sono tante situazioni diverse. Soddisfatto del lavoro di stasera, di tante cose fatte bene. Dobbiamo essere contenti di quanto fatto fino ad oggi ma siamo quasi a metà. Adesso continuare e migliorare in tante cose in cui possiamo migliorare. La strada, è da un po’ di tempo che lo dico, è quella giusta”.

Ciò che è stato fatto stasera giocando senza punta può essere una soluzione anche per il futuro?

“Stasera mi soddisfa quello che ho visto. Abbiamo affrontato una squadra che fa della sua forza il giocare in campo aperto. Abbiamo evitato di fargli proporre quel gioco. Per la prossima poi valuteremo, vedremo l’avversario e come stanno i ragazzi. Possiamo fare altro, abbiamo le alternative per cambiare”.

Su Thuram…

“E’ in grande crescita da un po’ di tempo. Vero che non mi piace parlare dei singoli, ma è un ragazzo che se continua a crescere così nelle due fasi può diventare un giocatore molto molto molto importante. Lo conosco bene, conosco bene l’educazione e i valori che ha, sono sicuro che avrà un percorso fantastico in carriera. Dal primo giorno lavora al massimo, siamo noi a dover frenarlo e dirgli che ha bisogno di riposo. Lavorare con giocatori così è più facile, è uno di quelli che vogliamo avere sempre in squadra”.