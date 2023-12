Tiago Pinto conferma tutto: “Vogliamo trovare il giusto difensore per Mourinho. Su Bonucci non parlo”

Prima della sconfitta dell’Allianz Stadium, Tiago Pinto, intervistato ai microfoni di Dazn, aveva parlato in merito al mercato, che potrebbe portare ai giallorossi 1-2 difensori visto l’infortunio di Smalling da mesi e la convocazione di N’Dicka in Coppa d’Africa.

Tiago Pinto: “Non mi interessa come finirà la questione Sanches, resta il mio pupillo”

Il Decreto Crescita?

“Non mi permetto a criticare i politici italiani. Come uomo di calcio dico che è un errore molto grande: basta vedere che negli ultimi 5 anni siamo riusciti a competere con campionati più importanti. Questa è una grande botta”.

Il difensore? Bonucci?

“Sul difensore, io dico sempre la verità e sono sempre chiaro: lo sapevamo che ci serve un difensore, è vero, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo un accordo con l’UEFA da rispettare, abbiamo un bilancio da rispettare per evitare di dover escludere un altro giocatore dalla lista UEFA. Abbiamo una lista della Serie A che è al completo. Stiamo lavorando, cercherò di essere creativo per trovare una soluzione che vada bene all’allenatore e con condizioni economiche-finanziare che vadano bene al club. Su Bonucci non voglio parlare”.

Renato Sanches?

“Lui è il mio pupillo e lo sarà sempre. Non mi interessa come finirà. Sapevamo la sua situazione, credo che abbiamo fatto un buon lavoro con lui e lo staff per farlo stare al meglio delle condizioni. Chiaro che quando il mercato apre e un giocatore non gioca quanto ci si aspettava oppure un club non è contento perché non gioca come sperato, tutto va valutato. Ho cercato sempre di prendermi la responsabilità su Renato. Non mi prendo il merito quando i giocatori fanno bene, ma quando fanno male sono abituato a prendermi le colpe”.