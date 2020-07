Nel mentre la Juventus molla il centrocampista del Brescia

L’Inter deve stare attenta, perché i 100 milioni stanziati da Elliott potrebbero essere investiti proprio sul centrocampista lodigiano. E’ derby tutto milanese per Sandro Tonali che in poco tempo è diventato uno dei talenti più preziosi del calcio italiano. I neroazzurri per adesso hanno offerto 32 milioni per Tonali e sicuramente ci sarà una nuova offerta del Milan, molto probabilmente il prezzo lieviterà e il Brescia ne approfitterà.