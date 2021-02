Tonfo del Milan, Pioli: “Handanovic non parlava così bene da tanto”

Che caduta per il Milan. Stefano Pioli: "La squadra ha messo tutto in campo"

Milan-Inter 3-0

Milan irriconoscibile. In un derby senza personalità, i rossoneri vengono annientati dall’Inter che adesso è in fuga verso lo scudetto. L’occasione di riprendere la testa della classifica è fallita, adesso si fa difficile. L’Inter si porta in vantaggio dopo 5 minuti con Lautaro Martinez che si ripete ad inizio ripresa. In gol anche Lukaku che chiude le marcature al 66′.

Pioli: “Ha inciso il gol dopo 5 minuti”

Stefano Pioli parla del derby appena perso ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente ha pesato molto il gol subito dopo 5′, nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo, tutto ciò che abbiamo messo nel secondo. Non siamo riusciti a fare gol nel nostro momento migliore quando meritavamo il pareggio. Handanovic era tanto tempo che non parava così tanto e così bene. La squadra ha messo in campo tutto, è stata una settimana difficile, ci rifaremo”