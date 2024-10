Fantacalcio – E’ Lookman il super Top della nona giornata; male Sommer e Bonny

Ecco ruolo per ruolo tutti i TOP e Flop del nono turno di campionato

PORTIERI – Porta imbattuta e in gran parte per merito suo; se il Toro torna a vincere superando il difficile ostacolo Como lo deve anche alle sue parate: 7,5 senza bonus e palma di miglior portiere per Milinkovic-Savic. Alle spalle del gigante granata si piazzano Provedel e Meret, entrambi bravi a sventare gli attacchi avversari e meritevoli di un bel 6,5. Prestazione sopra le righe anche per Di Gregorio che sul campo merita un ottimo 6,5 ma che le quattro reti incassate relegano agli ultimi posti di giornata con il suo 2,5 di fantamedia. Decisamente da dimenticare la serata di Montipo’ e Svilar, letteralmente sommersi dai palloni finiti in fondo ai loro sacchi e che pur vantando una votazione pari a 6,5 per il “veronese” e 6 per il giallorosso, finiscono agli ultimi due posti settimanali rispettivamente con 0,5 e 1 di fantavoto. Dietro la lavagna pure Sommer che partendo da una leggera insufficenza (5,5) chiude con un bruttissimo e per lui inusuale 1,5.

DIFENSORI – Soltanto quattro i difensori goleador del nono turno; per tre di loro i più alti gradini del podio: primo Kyriakopoulos con 11,5 (7,5 + gol e assist), secondo Di Lorenzo con 9,5 (7 + gol ma con un cartellino giallo a suo carico) e terzo Dumfries (8,5) che gioca da sufficienza, becca pure un’ammonizione ma salva tutto grazie alla rete del momentaneo 4-2 sulla Juventus. Ennesimo assist (il sesto in sette gare a voto) per Nuno Tavares, il treno della Lazio; per lui un ottimo 8,5 mentre Svoboda, al primo gol in A, si ferma ad 8 partendo da un tutt’altro che lusinghiero 5 in pagella. Altro 7 in pagella per Buongiorno, una vera garanzia per la difesa di Conte. Bagna con un’autorete il suo esordio in giallorosso: 3 in fantamedia per l’esperto tedesco Hummels; stesso fantavoto per l’altro romanista Hermoso che peggiora la sua prestazione da 4 con un cartellino rosso. Appena mezzo gradino più su finiscono Danilo (4 e giallo) e Coulibaly che sfiora la sufficenza (5,5) ma viene fortemente penalizzato dall’autorete infilata alle spalle di Suzuki.

CENTROCAMPISTI – Torna prepotentemente nel tabellino dei migliori l’ex partenopeo Zielinski che approfittando dell’assenza dello specialista Calhanoglu si presenta due volte sul dischetto e realizza una doppietta che gli vale il 13,5 in fantapagella. Si ferma a 12 Bove che proprio contro la sua Roma realizza un gol, serve un assist e incornicia così la sua serata indimenticabile. In quattro arrivano al 10; tra questi evidenziamo Ellertsson del Venezia, e De Roon dell’Atalanta. Tra gli altri segnaliamo Vecino che pur non giocando spesso si fa trovare sempre pronto e timbra pure il cartellino (9,5) e Konè che col suo 8,5 risulta l’unica nota lieta di una notte nerissima. Makoumbou con 3 e Bondo con 4 pagano i loro cartellini rossi piazzandosi agli ultimi due posti in classifica tra i centrocampisti della nona giornata. Il 4,5 (senza malus) sottolinea l’immenso svarione col quale Braunoder ha dato il via libera alla vittoria granata.

ATTACCANTI – Un Lookman in versione finale di Europa League sbaraglia la concorrenza e col suo 15,5 è il Top assoluto di giornata. Alle sue spalle con la fantamedia di 14 il compagno di squadra e di reparto Retegui ed il giovane turco della Juventus Yildiz. Ottima giornata anche per Kean con 13,5 e De Ketelaere con 12. Seconda giornata consecutiva sugli scudi per Beltran che tocca quota 11,5. Tra le punte che arrivano al 10 menzione d’onore per l’immarcescibile Pedro, alla seconda marcatura in campionato e quarta stagionale. Sbaglia il rigore decisivo contro l’Empoli e finisce tra i Flop il centravanti del Parma Bonny che “merita” un 5,5 che il pesante malus tramuta in 2,5. Molto male anche Livramento dell’Hellas ed il romanista Dovbyk con un 5 pieno senza bisogno di penalizzazioni.