La partita tra Torino ed Empoli potrebbe essere un match con pochi gol, considerando che entrambe le squadre hanno segnato meno di un gol per partita in media. Il Torino è imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Empoli, con tre di queste partite terminate in pareggio​​. L’Empoli, dall’altra parte, ha la peggiore performance offensiva della lega con solo 10 gol in 15 partite​​. il Torino sembra essere leggermente favorito per questa partita, data la loro migliore forma recente e la solida difesa. Tuttavia, l’Empoli ha dimostrato di poter dare del filo da torcere, rendendo il match potenzialmente equilibrato e imprevedibile.