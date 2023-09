Torino-Genoa, le ultimissime sulle formazioni

Va in scena, questo pomeriggio alle 18.30, la sfida tra Torino e Genoa allo stadio Olimpico-Gran Torino, sito nel capoluogo piemontese. Granata in campo con 3-4-2-1 composto da: Milinkovic-Savic tra i pali; Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa; Bellanova, Linetty, Ilic e Lazaro in mezzo al campo; in attacco, Vlasic e Radonjic dietro al neo acquisto, subito titolare, Duvan Zapata. Gilardino sceglie 4-3-2-1 per contrastare la formazione di Juric, utilizzando: Martinez in porta; Dragusin e Bani al centro della difesa, supportata da Sabelli e Vasquez sulle fasce; Strootman, Badelj e Frendrup a centrocampo; in avanti Malinovskyi accanto a Gudmundsson dietro a Retegui.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.