Torino-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Genoa di Gilardino ospite dei granata

Terza giornata di Serie A: ospite del Torino, allo stadio Olimpico Grande Torino, arriva il Genoa. Granata, ancora a secco di vittorie, hanno racimolato un solo punto nelle due gare disputate contro Cagliari e Milan; liguri, invece, a tre punti, hanno riscattato l’1-4 subito in casa contro la Fiorentina vincendo in casa della Lazio nell’ultima sfida giocata. Il match, in programma questa pomeriggio alle 18.30, sarà visibile alle 18.30.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonijc; Pellegri. All. Juric