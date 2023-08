Milan-Torino, Pioli: “Dobbiamo continuare così. In attacco siamo a posto ma..”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria di San Siro col Torino.

Pioli: “Giroud è un grande giocatore, su Pulisic..”

“Il nostro obiettivo è lottare per due competizioni. Abbiamo mostrato passi in avanti rispetto a Bologna. Dobbiamo continuare così, conoscendoci meglio e diventando sempre più squadra. Come organico siamo già a buonissimo punto, ma vedremo nei prossimi giorni; il club è sempre attento e molto propositivo, vedremo cosa succede”.

Sembra un Milan più propositivo…

“È sempre stato il nostro modo di giocare. Non siamo una squadra a cui piace aspettare. Oggi abbiamo iniziato bene la partita, la pressione degli attaccanti ci ha favorito”.

Arriverà l’attaccante?

“Giroud è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions, volendo essere competitivi in entrambe le competizioni, nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare”.

Alternai il 4-2-3-1 e il 4-3-3?

“C’è questa possibilità e ci sarà quando tutti saranno nella condizione migliore. Ma non è il sistema di gioco che ti fa essere più offensivi, ma le posizioni. Probabilmente quest’anno siamo più offensivi rispetto all’anno scorso perché abbiamo due mezzali che si inseriscono molto. Noi abbiamo dei prinicipi, poi è il campo a dire se modificare qualcosa. Abbiamo tante alternative, Pulisic può giocare dietro a Giroud. Ma è il momento di dare continuità, poi vedremo”.

Pulisic è un campione?

“Un grande giocatore, molto intelligente. Ci vuole equilibrio. La squadra ha fatto due passi avanti rispetto a Bologna. Abbiamo fatto tante cose buone, ma possiamo fare anche meglio”.

Tutti sembrano correre tanto…

“A Bologna la squadra ha corso di più da quando sono arrivato e non siamo ancora brillanti fisicamente, quindi vuol dire che c’è molta disponibilità. Se corriamo tutti credo che abbiamo le nostre carte da poterci giocare. Il gruppo si sta formando molto bene”.

C’è più gioia…

“Giocare qua a San Siro ci rende tanto felici e questo la squadra lo avverte. La stagione scorsa è stata complicata, avevamo forse perso quell’allegria e quella serenità che ci aveva sempre accompagnato. Ora siamo ripartiti con grande entusiasmo”.

Krunic resterà?

“Sì”.