Il Milan è scatenato, 4-1 al Torino. Ancora a segno Pulisic

Forti della prima vittoria, il Milan vuole continuare a vincere davanti ai suoi tifosi a San Siro, anche se di fronte c’è una squadra rognosa e di qualità come il Torino di Juric. I rossoneri partono subito forte e al 33′ è ancora una volta Pulisic ad aprire le marcature(il suo secondo in serie A) con l’assist del suo ex compagno di squadra al Chelsea, Loftus-Cheek. La risposta del Torino non si fa attendere e 3′ minuti più tardi i granata pareggiano i conti con Schuurs.

Al 43′ arriva però il raddoppio del Milan grazie ad un calcio di rigore segnato da Giroud dopo un fallo di mano in area di Buongiorno. I rossoneri continuano a giocare e allo scadere del primo tempo “chiudono” la gara grazie a Theo Hernandez che triangola con Leao e batte Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo è ancora il Milan a macinare azioni da gol e al 65′ sigla la rete del 4-1 con la doppietta di Olivier Giroud su calcio di rigore. Bottino pieno per i rossoneri, che ora venerdì prossimo affronteranno la Roma di Josè Mourinho, e probabilmente Romelu Lukaku.