Romelu Lukaku conferma il passaggio alla Roma

Sognano i tifosi giallorossi, Lukaku è sempre più vicino. Il giocatore, come riporta romaforever, conferma ufficialmente la chiusura della trattativa con la Roma in un’intervista con Laatste Nieuws: “Domani volerò a Roma per firmare il contratto”. Mourinho pronto a coccolarsi l’attaccante belga e a creare una coppia offensiva composta dall’ex Inter e da Dybala tra le più forti del campionato. Lukaku-Roma, amore a sorpresa.