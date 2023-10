Grande ripresa per l’Inter che in casa del Torino conquista i tre punti in questa nona giornata di campionato. Il direttore di gara Matteo Marchetti, fischia il primo fallo al 5° minuto di gioco a causa di un brutto intervento di Pietro Pellegri. Durante i primi minuti di i padroni di casa cercano di dominare il campo e di imporre la propria presenza commettendo qualche fallo, ma la Beneamata non si piega facilmente e risponde al Torino avvicinandosi più volte ai pali dei Granata. Tutto sommato un primo tempo tranquillo.

Torino-Inter, primo tempo: vince la noia

Il secondo tempo riparte con la squadra di Milano pronta a dimostrare che fa sul serio. Ma è il Torino con Samuele Ricci al 47° minuto a sfiorare la traversa di Yann Sommer. Dopo esattamente due minuti lascia il campo Perr Schuurs a causa di un infortunio pesante causato da un contrasto precedente, ma le proteste non mancano e Barella ne paga le conseguenze aggiudicandosi un cartellino giallo. Tuttavia gli animi si scaldano ma non troppo, e le parole lasciano spazio alle azioni e l’ Inter punisce il Toro centrando i pali tre volte: al 59° ci ha pensato Denzel Dumfries dopo una mischia in area gira la palla su Marcus Thuram che senza pensarci troppo infila il pallone nel sette di sinistra; il secondo gol è avvenuto al 62° minuto grazie ad un angolo battuto su Francesco Acerbi che stacca bene e prolunga verso l’area piccola dove Lautaro Martinez si fa trovare pronto a raccogliere l’assist e a segnare. Ormai i 90 minuti sono stati consumati e durante il terzo minuto di recupero, il regista Hakan Calhanoglu con freddezza glaciale calcia un rigore imparabile sulla sinistra, niente da fare per Vanja Milinkovic-Savic. Termina con il punteggio di 0-3 il match delle ore 18.00 tra Torino- Inter all’Olimpico.