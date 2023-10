Tutto facile per l’Inter: i nerazzurri dilagano nel secondo tempo

Grazie alle reti di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu i nerazzurri di Inzaghi superano facilmente il Torino e si riportano al primo posto in classifica aspettando Milan-Juventus. Partita bloccata nel primo tempo, mentre nella ripresa escono fuori i nerazzurri che prima passano in vantaggio con Thuram al 15′ e poi raddoppiano al 22′ con Lautaro che da pochi passi è bravo a battere Milinkovic-Savic. E nel finale c’è gloria anche per Calhanoglu.

TABELLINO:

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs (dal 5′ st 15 Sazonov), 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty (dal 41′ st 8 Ilic), 20 Lazaro (dal 41′ st 27 Vojvoda); 16 Vlasic, 23 Seck (dal 29′ st 66 Gineitis); 11 Pellegri (dal 28′ st 9 Sanabria). A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 27 Vojvoda, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N’Guessan. Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dall’11’ st 2 Dumfries), 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian (dal 47′ st 31 Bisseck), 23 Barella (dall’11’ st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dall’11’ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (dal 36′ st 14 Klaassen). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 15′ st Thuram, al 22′ st Lautaro, al 50′ st Calhanoglu (rigore)

Ammonizioni: Barella, Linetty, Carlos Augusto

Recupero: 1 minuto nel primo tempo

NOTA: Ilic causa un rigore