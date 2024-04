Torino-Juventus, le ultimissime sul derby | Le formazioni

Tutto pronto a Torino per il derby della Mole, Torino e Juventus pronte a sfidarsi nella sfida delle 18.00 della Serie A. Tre punti importanti in palio, i granata per la classifica, i bianconeri per il secondo posto e per il morale in vista della gara di ritorno di Coppa Italia che li vedrà impegnati all’Olimpico contro la Lazio a difendere il 2 a 0 dell’andata.

Torino-Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Masina, Vojvoda; Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ricci; Vlasic, Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Popa, Lovato, Sazonov, Tameze, Ilic, Lazaro, Savva, Kabic, Okereke

Indisponibili: Djidji, Gineitis, Pellegri, Schuurs

Squalificati: nessuno

Diffidati: Lovato, Ricci

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Alex Sandro, De Sciglio, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Iling Jr, Yildiz, Kean.

Indisponibili: Milik

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: Costanzo-Passeri. QUARTO UFFICIALE: Piccinini. VAR: Irrati. ASS. VAR: Di Paolo.