Torino-Lazio 0-2: Guendouzi e Cataldi decisivi nel recupero della 21ª giornata

La Lazio batte il Torino grazie alle reti di Guendouzi e Cataldi

La prima occasione del match arriva al 5′ quando Bellanova va via sulla destra, crossa al centro dell’area di rigore dove colpisce col destro Sanabria ma centra in pieno il palo. Per tutto il primo tempo la Lazio calcia solo una volta con Immobile ma rischia più volte di prendere gol con le occasioni per Zapata e Vlasic. A inizio ripresa, però, sono i biancocelesti a trovare il vantaggio grazie al rasoterra di Guendouzi dopo la palla servita da Luis Alberto. Gli uomini di Sarri sono anche capaci a raddoppiare al 56′ con il secondo assist di giornata per Luis Alberto che serve Cataldi a rimorchio sui 20 metri che riesce a battere Milinkovic-Savic. Al 79′ Gila viene espulso per doppia ammonizione e fa soffrire la Lazio per gli ultimi 10 minuti più recupero. La partita si conclude con tre punti pesantissimi per Sarri in chiave Europa.

Tabellino del match

Reti: 50′ Guendouzi, 56′ Cataldi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (75′ Tameze), Lovato, Masina (85′ Pellegri); Bellanova, Linetty (75′ Gineitis), Ilic (55′ Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80′ Casale); Isaksen (75′ Pedro), Immobile (55′ Castellanos), F. Anderson. Sarri

Arbitro: Federico La Penna

Ammoniti: 15′ Ilic, 27′ Linetty, 65′ Gila, 72′ Lovato

Espulsioni: 79′ Gila