Torino-Lazio, Sarri ha scelto il centravanti per la sfida di stasera

La Lazio di Sarri scende in campo stasera in trasferta contro il Torino di Juric per riprendere la corsa dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Bologna. Sarri ha scelto tra Immobile e Castellanos il titolare per stasera.

La rincorsa europea della Lazio passa per Torino, contro i granata di Juric, in un match delicatissimo dall’importanza capitale per la classifica. Vincendo stasera, la squadra biancoceleste arriverebbe a 40 punti, ad un solo punto dalla Roma e a meno 4 da Bologna e Atalanta (quest’ultima con una partita da recuperare a San Siro con l’Inter). Sarri si affida ai suoi migliori uomini a disposizione e ha scelto il centravanti per la partita.

Immobile è ripartito, la Lazio si affida al suo capitano: sta a Sarri ora gestirlo al meglio

A guidare l’attacco biancoceleste dovrebbe esserci Immobile che sembra aver smaltito i problemi fisici e ritrovato il giusto feeling con il gol. Difficile rinunciare al capitano in una gara così importante. L’allenatore biancoceleste opta ancora per la staffetta. Immobile, che sta tornando al top, dall’inizio, poi Castellanos a gara in corso in base alle esigenze del match. Resta il dubbio, ma questa sembra l’opzione più plausibile. Sarri si è preso qualche altra ora di riflessione e scioglierà ogni dubbio a ridosso del match, ma davanti non dovrebbero esserci particolare sorprese.

Come riporta Il Corriere dello Sport, dopo aver parlato con Immobile, Sarri sta decidendo come gestire il suo capitano in virtù degli impegni ravvicinati delle prossime settimane.