Verso Torino-Lazio, Sarri si affida ancora ad Isaksen | Out Zaccagni

Zaccagni non convocato per il recupero della 21esima giornata di Serie A contro il Torino

Mattia Zaccagni salterà la gara di domani sera contro il Torino per precauzione. L’esterno della Lazio si era allenato questa mattina con i compagni, ma non sarà rischiato visto che viene da un lungo infortunio e diverse ricadute.

Zaccagni è fuori per infortunio da metà gennaio per un problema all’alluce sinistro, e deve ancora ritrovare la forma nel migliore dei modi. L’attaccante tornerà utilizzabile, almeno per la panchina contro la Fiorentina lunedì sera.