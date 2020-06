Torino-Lazio, 1-2 Immobile e Parolo ribaltano Belotti. Tabellino ed Highlights

Torino-Lazio Tabellino Highlights: il match finisce

La Lazio non si ferma, tiene il passo e supera 2-1 il Torino ribaltando il match nel secondo tempo. Belotti al 4′ fa centro su rigore per un fallo di mano di Immobile che dopo aver sprecato diverse occasioni nel primo tempo si riscatta nella ripresa. Al 48′ trova lo spunto per firmare il 29° gol in campionato sfruttando un passaggio illuminante di Luis Alberto. Il forcing della Lazio paga e al 72′ Parolo grazie anche ad una deviazione di Bremer, trova la rete che vale tre punti pesanti.

Torino-Lazio Tabellino Highlights

RETI: 5′ Belotti su rigore, 48′ Immobile, 73′ Parolo

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri (60′ Ansaldi), Lyanco, Nkoulou, Bremer (80’Millico); Lukic (80’Djidji), Meite, Rincon, Aina (70’Edera); Verdi (59′ Berenguer), Belotti. Non entrati: Ujkani, Rosati, Izzo, Zaza, Singo, Edera, Ghazoini, Adopo. Allenatore: Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (90’Anderson), Acerbi, Radu; Lazzari (90’Bastos), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (59′ Lukaku); Caicedo (59′ Correa), Immobile. Non entrati: Proto, Guerrieri, Vavro, Armini, Silva, Marusic, Cataldi, Falbo, A. Anderson. Allenatore: Inzaghi (in panchina Farris).

ARBITRO: Massa (Imperia)

Ammoniti: Immobile, Caicedo, Verdi, Lukaku

Gli Highlights