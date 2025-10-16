Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18 si giocherà Torino-Napoli allo Stadio Olimpico Grande di Torino dove Marco Baroni sfiderà Antonio Conte dopo aver rispettivamente pareggiato con la Lazio e battuto il Genoa. Gara valida per la settima giornata di Serie A Tim.

Torino-Napoli, statistiche e probabili formazioni

Una sfida sempre affascinante quella tra Torino e Napoli. Domenica le due compagini si sfideranno all’Olimpico Grande di Torino con un Napoli che arriva da 5 vittorie su 6 gare disputate, mentre il Torino padrone di casa ha ottenuto un solo successo, con un pareggio nelle ultime tre partite ufficiali. La partita tra Torino e Napoli si gioca in casa dei granata a dieci mesi dall’ultima, ovvero dal successo esterno del primo dicembre firmato McTominay. I padroni di casa hanno invece avuto la meglio per 3-0 nel gennaio 2024, mentre l’ultimo pareggio risale all’ottobre 2019 (0-0).

TORINO (3-4-2-1): Israel; Tameze, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Nkounkou; Vlasic, Ngonge; Simeone. All. Baroni

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Elmas, Hojlund, David Neres. All. Conte.

Dove vedere la partita

Solo Dazn trasmetterà il match tra granata e partenopei, con pre-partita e col calcio d’inizio alle ore 18. Per vedere la partita c’è anche il canale DAZN, proprio su Sky, per chi volesse vederla col decoder satellitare. Dove vederla in tv: app DAZN su smart tv; app DAZN su Sky Q; canale a pagamento DAZN su Sky.

La partita Torino-Napoli si potrà vedere anche in streaming su smart tv da app DAZN; in streaming su pc; da app DAZN su smartphone e su app DAZN su tablet.