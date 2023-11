Torna Vlasic, pronto dal 1′, sulla trequarti dietro a Zapata e Sanabria. Centrocampo a quattro con Linetty e Ricci centrali, sostenuti da Lazaro e Bellanova sulle corsie laterali. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, confermati Vojvoda, Buongiorno e Rodriguez. Nessuna sorpresa nei neroverdi: confermati Berardi, Bajrami e Laurienté in appoggio dell’unica punta, Pinamonnti. In mezzo al campo Racic e Boloca. Reparto difensivo affidato a Erlic, Ferrari, Toljan e Vina.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.