Totti: “Spero possa tornare la grande Roma, con Ranieri non ci siamo sentiti. Del Piero? Lui può fare tutto”

Intervenuto a Sky Sport e presente a Dubai per le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, Francesco Totti è tornato a parlare della Roma, di Ranieri e molto altro: “Piano piano penso che ci risolleveremo, ieri abbiamo fatto una bella partita a Londra, spero possa tornare la grande Roma che tutti noi ci aspettiamo. Sono contento che Ranieri sia tornato a Roma. Tutti sappiamo l’importanza di questo allenatore: al di là del fatto che sia romano e romanista, è uno dei pochi che riesce a trasmettere tante cose positive”.

Totti: “Per lo Scudetto l’Atalanta ce la può fare”

Su un suo eventuale ritorno nel club ha aggiunto: “È una domanda che hanno fatto a Ranieri e ha risposto tranquillamente. Lui sarà il nuovo dirigente della Roma il prossimo anno, perciò avrà voce in capitolo e deciderà chi chiamare e come gestire bene la situazione. Se ci siamo sentiti? No, ancora no”.

Sulla lotta Scudetto: “Non pensavo ci fosse questa confusione nelle prime posizioni. È bello perché c’è competitività, ci sono tante squadre che vogliono vincere e spero possa durare fino alla fine. L’Atalanta ce la può fare, in questo momento è una delle squadre che sta meglio fisicamente. Il campionato è ancora lungo, anche se penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più”.

Capitolo Nazionale: “Può fare grandi cose. Lo speriamo noi italiani, soprattutto per far vedere che l’Italia è una delle squadre più importanti del mondo. Col mister che abbiamo possiamo fare grandi cose”.

Il possibile ruolo di Del Piero come presidente FIGC: “Se lui dovesse fare questa scelta noi siamo tutti contenti perché è una persona vera, pulita, che ha voglia di fare quest’esperienza non facile, ma può fare tutto”.