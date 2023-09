Tour de force Gasperini: “Juve sempre pericolosa. E poi sotto con Sporting e Lazio”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Gian Piero Gasperini, ha parlato dopo la sfida vinta con l’Hellas Verona proprio in vista dei prossimi impegni contro Juventus, Sporting Lisbona e Lazio: “Una partita iniziata bene con il nostro gol e poi scemata tecnicamente e questo mi dispiace un po’ perché c’erano le condizioni per fare di più. Difensivamente abbiamo fatto sicuramente bene”.

L’Atalanta ha dimostrato di avere carattere. “Questo sì. Per il resto ci siamo adattati ai loro palloni lunghi che abbiamo controllato direi molto bene, ma potevamo avere un po’ più di coraggio. Quelle poche volte che l’abbiamo fatto, siamo stati anche pericolosi”.

Abbiamo rivisto Hateboer e Palomino, oltre a Holm. “Devo per forza fare così, anche con degli spezzoni, per cominciare a farli giocare. Hateboer e Holm erano fuori da diversi mesi, Hateboer ha una buona condizione, Holm la sta recuperando e bisogna conoscerlo. Palomino ci ha dato subito una mano, spero possa recuperare tutta la sua migliore condizione, perché con lui abbiamo un’arma in più in difesa”.

Adesso arriva la Juventus. “Un altro tipo di partita, per me rimane una grande squadra. Ha dei valori importanti, quando va in avanti riesce sempre ad essere pericolosa. Una bella sfida che arriva al momento giusto, in una fase del campionato che è partito bene per entrambe. In questa settimana non ci mancherà niente, andiamo a Lisbona e poi c’è la Lazio…”.