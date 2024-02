Tre volte Dybala ma il Torino spaventa la Roma nel finale (3-2): giallorossi a -4 dal Bologna

Dopo la vittoria contro il Feyenoord, la Roma non vuole di certo fermarsi in campionato visto che l’obiettivo Champions è al traguardo della squadra di De Rossi. I giallorossi, nonostante i tanti cambi dell’allenatore(El Shaarawy, Bove, Spinazzola e Lukaku partiranno dalla panchina)sono a caccia di tre punti che in ottica Champions sarebbero fondamentali. Non sarà facile perchè di fronte c’è il Torino di Juric, che arriva dalla sconfitta contro la Lazio. I padroni di casa spingono subito forte e al 10′ colpiscono un palo con un perfetto contropiede, con Azmoun che becca Kristensen che scarica in porta e colpisce però il palo. Pochi minuti più tardi arriva però la reazione di Sanabria che finora è l’uomo più pericoloso della squadra di Juric. La squadra di Juric attacca ancora ma al 40′ arriva l’episodio che può sbloccare la gara, calcio di rigore dei giallorossi per fallo su Azmoun. Va sul dischetto Paolo Dybala, ed è 1-0 per i giallorossi. Non è finita qui però tre minuti più tardi arriva il pari immediato con Zapata, abile di testa a staccare al centro dell’aria e a battere Zapata.

Roma-Torino, che tripletta per Dybala

Comincia la ripresa con i giallorossi che dopo la rete presa vogliono vincere la gara. La squadra di De Rossi riparte col piglio giusto e ha subìto un occasione di testa con Mancini, con però la conclusione che finisce alta. Al 57′ accade l’impossibile però perchè Dybala si scatena e realizza un eurogol da 25 metri che supera Milinkovic-Savic e riporta la Roma in vantaggio. Arriva poi un triplocambio per la Roma, dentro Spinazzola, Lukaku e Bove e fuori Paredes, Azmoun e Angelino. Al 69′ però arriva ancora una magia di Dybala che dopo uno scambio con Lukaku piazza un sinistro all’angolino che batte per la terza volta Milinkovic-Savic. Il Torino non ci sta e nei minuti finali trova la rete che riapre la gara con l’autogol di Huijsen.

Roma-Torino, il tabellino:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling (dal 34′ st Huijsen), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 20′ st Bove), Pellegrini, Angeliño (dal 20′ st Spinazzola); Dybala, Azmoun (dal 20′ st Lukaku). A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Cherubini, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (dal 14′ st Sazonov), Masina (dal 35′ st Ilic); Bellanova, Ricci, Gineitis (dal 35′ st Linetty), Lazaro (dal 16′ st Rodriguez); Vlasic; Sanabria (dal 35′ st Okereke), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Rodriguez, Sazonov, Ilic, Linetty, Savva, Kabic e Okereke. All. Juric

Reti: 40′ pt e 12′ st Dybala, 43′ pt Zapata

Ammoniti: Lazaro, Ricci, Ndicka

Recupero: 2′ pt