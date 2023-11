Questa mattina, a Trigoria, con un forte vento, la Roma ha completato la preparazione in vista della partita di domani alle 18 contro l’Udinese. I giallorossi hanno svolto l’ultimo allenamento in vista della sfida contro i bianconeri di Cioffi, una partita che potrebbe avvicinarli a un posto in Champions League.

Le condizioni dei giocatori della Roma

Come annunciato da Mourinho in conferenza stampa, però, Renato Sanches non sarà convocato. A causa di un infortunio muscolare subito durante il periodo di riposo, Sanches è rimasto ai box fino a ieri. Mourinho spera di poterlo avere a disposizione per la partita contro il Servette di giovedì o, al massimo, di domenica prossima contro il Sassuolo. Presente anche Pellegrini, che domani indosserà le fascia e la maglia da titolare, che non indossa dal 1°ottobre in casa del Frosinone. Inoltre, Smalling è ancora fuori dal campo, alle prese con il noto problema al tendine.