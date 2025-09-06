Turchia-Spagna, le probabili formazioni e dove vederla

Turchia e Spagna si affrontano in una gara fondamentale per il Gruppo E delle qualificazioni al campionato mondiale 2026. Entrambe vincitrici all’esordio, rispettivamente con Georgia e Bulgaria. La sfida – domenica alle 20.45 – andrà in onda su Sky Sport Max e in streaming su Sky Go e Now.

Turchia-Spagna, le probabili formazioni:

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Müldur, Akaydin, Bardakcı, Elmalı; Yüksek, Çalhanoğlu; Akgün, Güler, Yildiz; Aktürkoğlu. CT. Montella.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Mingueza, Huijsen, Le Normand, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams. CT. de la Fuente.