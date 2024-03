Tutti vogliono Lorenzo Lucca: la Roma ci pensa, ma l’Udinese vorrebbe riscattarlo dal Pisa

Lorenzo Lucca al centro del prossimo mercato estivo, l’attaccante di proprietà del Pisa ma in prestito all’Udinese, ha realizzato ad oggi sette reti con la maglia bianconera ed è stato convocato nell’ultima tournee dell’Italia da Spalletti. Un piccolo infortunio però ha tolto la gioia dell’esordio di Lucca in Nazionale maggiore, ma se continuerà così è molto probabile che prenderà parte ai prossimi europei.

LORENZO LUCCA ALLA ROMA

Lorenzo Lucca è di proprietà del Pisa, e dopo averlo mandato in prestito all’Ajax, lo ha mandato in questa stagione in Friuli dove pare essere definitivamente esploso. L’Udinese ha il riscatto fissato a 8 milioni, ma la Gazzetta questa mattina lo da vicino alla Roma. Il club giallorosso nella prossima stagione sarà orfano di Lukaku, e per questo Lucca potrebbe trasferirsi nella Capitale per spiccare il salto decisivo agli ordini di De Rossi.