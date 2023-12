Grazie ai gol di Jovic, Pulisic e Tomori il Milan batte 3-1 il Frosinone e torna alla vittoria dopo le ultime gare che non avevano convinto Pioli e tutti i tifosi rossoneri. Inizio così e così per il Milan visto che il Frosinone ha tenuto bene il tempo per tutto il primo tempo con il solito coraggio e quella sfrontatezza messa dalla squadra di Di Francesco. La gara si sblocca al 43′ quando un pallone per Musah va a finire a Jovic che deve solo spingere in porta e battere Turati.

Il gol ha dato fiducia al Milan, che raddoppia al 50′ con Pulisic, servito da Maignan. Non è finita qui però perchè i rossoneri triplicano il loro vantaggio al 74′ con Tomori che su calcio d’angolo viene servito da Jovic, che deve solamente appoggiare la palla per il difensore ex Chelsea. 8′ minuti più tardi arriva il gol della bandiera per il Frosinone con Brescianini, ex calciatore del Frosinone. Finisce così a San Siro con la vittoria dei rossoneri che prendono fiducia in vista delle prossime sfide.

Tabellino:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 32′ st Pobega), Reijnders (dal 32′ st Bennacer), Musah; Chukwueze (dal 19′ st Adli), Jović (dal 40′ st Chheddira), Pulisic (dal 32′ st Traorè). A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić;, Krunić,, Romero; Camarda. Allenatore: Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi (dal 40′ st Chheddira), Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (dal 1′ st Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimović (dal 20′ st Caso); Cuni (dal 20′ st Kaio George). A disposizione.: Cerofolini, Frattali; Lusuardi; Garritano, Gelli, Lulić; Báez, Caso, Cheddira, Kvernadze. Allenatore.: Di Francesco.

Reti: al 42′ Jovic, al 4′ st Pulisic, al 28′ st Tomori

Ammonizioni: Pioli

Recupero: 1′ nel primo tempo e 4′ nella ripresa