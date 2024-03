Ucraina-Islanda, le ultimissime sulle formazioni

In campo per la finale degli spareggi per un posto a UEFA EURO 2024. L’Ucraina di Rebrov ha agguantato la qualificazione nei minuti conclusi della sfida contro la Bosnia. Diversamente, l’Islanda si è imposta nettamente su Israele, grazie alla tripletta del genoano Guðmundsson.

Ucraina-Islanda, le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT. Rebrov.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson; Guðmundsson, Oskarsson. CT. Hareide.