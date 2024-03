Ucraina-Islanda, probabili formazioni e dove vederla

La rimonta, con rete di Dovbyk nei minuti finali, ha regalato l’opportunità alla nazionale ucraina di disputare la finale degli spareggi per un posto a UEFA Euro 2024. Di fronte, l’Islanda di Gudmundsson, autore di una straordinaria tripletta contro Israele nel turno precedente. La vincitrice andrà nel Gruppo E con Belgio, Slovacchia, Romania. Il match, in programma martedì alle 20.45 allo Wroclaw Stadium di Breslavia, verrà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Ucraina-Islanda, le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT. Rebrov.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Willumsson, Traustason, Haraldsson, Sigurdsson; Oskarsson, Gudmundsson. CT. Hareide.