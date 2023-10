Il 4-3-3 è modulo selezionato da Rebrov. In difesa, davanti all’estremo difensore Bushchan, il quartetto composto da Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov e Mykolenko; centrocampo affidato a Sudakov, Stepanenko e Zinchenko; in avanti Yarmolenko, Yaremchuk e Mudryk. Mileski in campo con 3-4-1-2: dentro Bardhi, autore del gol del pareggio nella gara contro gli azzurri, e il napoletano Elmas, utilizzato come seconda punta.

Le probabili formazioni:

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Sudakov, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk. CT. Rebrov.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Dimoski, Alimi, Atanasov, Alioski; Bardhi; M. Ristovski, Elmas. CT. Milevski.