Assenti Scalvini, fuori per infortunio, e Toloi, squalificato, dentro Djimsiti con De Roon, adattato al ruolo di centrale difesa, e Kolasinac. Centrocampo affidato ad Ederson e Koopmeiners, con Hateboer e Zappacosta sulle fasce. In avanti Scamacca, supportato sulla trequarti da Lookman e Pasalic. Ballottaggio Lovric–Payero a centrocampo, con il primo destinato ad avere la meglio, accanto a Samardzic e Wallace. Sulle corsie laterali confermati Ebosele e Zemura. Sciolto il dubbio in attacco: sarà Success a partire titolare, sostenuto da Pereyra come trequartista. Difesa ancora con Perez, Bijol e Masina.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): (3-4-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success. All. Cioffi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, De Roon, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.