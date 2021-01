Udinese, è ufficiale: preso Llorente dal Napoli

Che colpo per l’Udinese

L’Udinese preleva Fernando Llorente dal Napoli. Obiettivo rinforzo in fase offensiva centrato per la squadra bianconera. Lo spagnolo ha scelto anche il numero della maglia, indosserà la numero 32.

L’ufficialità dal club friulano

L’attaccante spagnolo ha già firmato e sul sito ufficiale dell’Udinese sono state pubblicate le prime parole del giocatore: “Sono felicissimo di essere un giocatore dell’Udinese, dal primo momento in cui sono arrivato mi sono sentito come a casa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore e di dare il meglio di me. So che la classifica in questo momento non rispecchia il valore del gruppo, ma sono sicuro che col lavoro che si sta facendo la squadra migliorerà tantissimo e potremo raggiungere dei bei traguardi. Sono molto contento anche di ritrovare Pereyra, un grande e amico e un grande giocatore. Saluti tutti i tifosi dell’udinese, spero di ripagarli con tanti gol”.