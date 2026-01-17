Udinese-Inter 0-1: colpaccio nerazzurro a Udine, in gol il solito Lautaro Martinez

Al Bluenergy Stadium è appena terminato il match tra Udinese-Inter sotto la guida dell’arbitro Di Bello. La gara è terminata 1-0 per la formazione di Cristian Chivu, con gol di Lautaro Martinez al 20esimo. Con la vittoria di oggi i nerazzurri solidificano il primo posto in classifica con 49 punti. Udinese al 10^ posto con 26 punti.
Il primo tempo ha visto i nerazzurri guidare totalmente da soli la partita, con un paio di occasioni, purtroppo non andate buon fine. L’Inter, poi passa al 20′, ancora grazie a una combinazione tra Pio Esposito e Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter trafigge Okoye con un esterno preciso all’angolino. Al 28′ Dimarco sfiora il raddoppio con una rasoiata mancina, ma a quel punto cresce l’Udinese che va vicino al pareggio con la conclusione di Piotroswki, poi uscito per infortunio nel finale di tempo. Al termine della prima frazione di gioco l’Inter guida 1-0 la gara.
Il secondo tempo il ritmo è più lento ed entrambe le formazione provano a creare occasioni ma non c’è mai gol. Un secondo tempo molto lento rispetto al primo dove l’unico tiro in porta è dei nerazzurri. Al termine della seconda frazione di gioco, senza nessuna grande emozione, la gara finisce con lo stesso risultato del primo tempo: 1-0 per l’Inter.
UDINESE, 3-5-1-1: Okoye; Kristensen, Kabasele (74′, Bertola), Solet; Zanoli (74′, Ehyzibue), Piotrowski (45′, Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (80′, Bayo), Kamara; Atta (75′, Gueye); Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Ehizibue, Camara, Zemura, Miller, Rui Modesto.
INTER, 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (75′, Acerbi); Luis Henrique, Zielinski(88′, Susic), Barella, Mkhitaryan (78′, Frattesi), Dimarco; Esposito (68′, Bonny), Martinez (88′, De Vrij). A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo, Bastoni.
RETI: 20′, Lautaro M (I).
AMMONITI: 70′, Carlos Augusto (I).
ESPULSI: –