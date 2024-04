Udinese-Inter, le scelte di Cioffi e Inzaghi | Le formazioni

Inzaghi verso la conferma di Carlos Augusto in difesa, insieme a Pavard e Acerbi, ree le assenze di de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo nessun dubbio: Çalhanoglu, coadiuvato Barella e Mkhitaryan. Fasce a Dumfries e Dimarco. In avanti Lautaro e Thuram. Cioffi si affida a Success, sostenuto da Thauvin, in attacco. A centrocampo Walace con Lovric e Samardzic.

Udinese-Inter, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.