Inter, concorrenza per Bento | La cifra richiesta dall’Athletico Paranaense

L’Inter continua a monitorare Bento Matheus Krepski. Il portiere dell’Athletico Paranaense nato nel 1999 è la prima scelta per la porta dei nerazzurri. Sommer ha 35 anni, e l’idea di Marotta e Ausilio e far fare un anno al brasiliano da secondo prima di lanciarlo da titolare. Audero non verrà riscattato al termine di questa stagione, quindi l’obiettivo è prendere un estremo difensore che possa fare la riserva ma con il talento per diventare titolare.

Inter, folta concorrenza per Bento, lievita il prezzo?

Le qualità di Bento non sono passate inosservate, e nonostante l’Inter sia stata la prima squadra europea a muoversi e prendere informazioni, adesso ci sono molte concorrenti. Diverse squadre di Premier e alcune della Liga sono interessate, secondo La Gazzetta dello Sport. A chi non dispiace questa situazione è l’Athletico Paranaense, che ha messo una clausola rescissoria da 60 milioni sul portiere, ma per circa 20 può lasciarlo partire. I nerazzurri speravano di spendere meno, e in caso di altre offerte il prezzo potrebbe alzarsi ulteriormente. La decisione verrà presa in estate a seconda delle reali possibilità di spesa.