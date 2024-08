Udinese-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Biancocelesti a caccia di conferme, questa volta in trasferta contro l’Udinese di Runjaić, reduce dal pareggio esterno contro il Bologna. Lazio con Romagnoli e Casale al centro, supportato da Lazzari e Marusic sulle corsie laterali. In mezzo al campo Guendouzi accanto a Rovella. In avanti Castellanos, sostenuto da Dele-Bashiru, Noslin e Zaccagni sulla trequarti.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaić.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella; Dele-Bashiru, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.