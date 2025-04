Udinese – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Udinese e Milan aprono la trentaduesima giornata di Serie A nell’anticipo del Bluenergy Stadium. I padroni di casa sono chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta di Marassi contro il Genoa della scorsa settimana, mentre i rossoneri vengono dal rocambolesco pari casalingo contro la Fiorentina. I bianconeri devono fare ancora a meno di Thauvin, ma Runjaic può contare sulla presenza di Iker Bravo accanto a Lucca ; il tecnico tedesco è quindi intenzionato a riproporre quasi lo stesso 11 della partita precedente, fatta eccezione per il ballottaggio tra Lovric e Zarraga a centrocampo. Il Milan deve rinunciare a Walker, che ne avrà per circa un mese dopo l’operazione al gomito, con Jimenez possibile titolare al suo posto. In avanti, Conceição potrebbe puntare nuovamente su Abraham, visto l’eventuale forfait di Gimenez dopo la botta rimediata nel match precedente; occhio anche alle quotazioni di un rinato Jovic, il quale potrebbe trovare spazio accanto al compagno inglese e partire dal 1′ minuto al posto di Pulisic. La partita, in programma venerdì 11 aprile alle 20:45, verrà trasmessa su DAZN e Sky; in altenativa, sarà possibile vederla in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Udinese – Milan, le probabili formazioni:

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. All. Conceição.