Udinese pronto il riscatto per Lucca fissato a 7,5 milioni

Lorenzo Lucca dopo l’paca stagione trascorsa in Olanda con la maglia dell’Ajax, si è preso a suon di gol ed assist la maglia da titolare dell’Udinese. Fino ad oggi, il giocatore di proprietà del Pisa ha segnato sette reti e fornito tre assist ai suoi compagni, e per questo i Pozzo hanno raggiunto la convinzione di riscattarlo dal Pisa.

IL PREZZO DEL RISCATTO

L’Udinese eserciterà a fine stagione il riscatto fissato a 7,5 milioni con un contratto che sarà stipulato fino al 2028, il Pisa avrà una super plusvalenza al giocatore avendolo acquistato dal Palermo a circa 2.5 milioni di euro, oltre ai due anni di prestito oneroso ad Ajax ed Udinese.

Lorenzo Lucca ha convinto anche il Ct della Nazionale Spalletti, che lo ha convocato nella scorsa tournee in America, e chissà che Lorenzo non possa far parte della spedizione della Nazionale agli europei.