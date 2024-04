Udinese-Roma, le ultime sulle formazioni

Cambi per De Rossi in vista della gara di questo pomeriggio contro l’Udinese, che potrebbe valere un passo avanti fondamentale verso la zona Champions League, dati i pareggi di Juventus e Bologna, e lo stop importante del Napoli indietro. Potrebbe riposare Pellegrini, sostituito da Aouar a centrocampo, con Cristante e Paredes. In difesa Mancini e Ndicka al centro, supportati da Karsdorp e Angeliño sulle corsie laterali. In avanti riposa El Shaarawy, titolare Zalewski. Prende quota l’ipotesi Abraham dal 1′. In casa dei friulani c’è Lucca, ancora sostenuto da Pereyra. In mezzo al campo Walace con Samardzic.

Udinese-Roma, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.