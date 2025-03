Udinese – Verona, le ultimissime sulle formazioni

Coppia d’attacco Thauvin e Lucca per Runjaić. In mezzo al campo Karlstron, sostenuto da Lovric ed Ekkelenkamp, con Ehizibue e Zemura sulle corsie laterali. Tra i pali Okoye. Nel Verona ancora panchina per Tengstedt, reparto offensivo affidato a Mosquera e Sarr.

Udinese – Verona, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstron, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaić.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.