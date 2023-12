Udinese-Hellas Verona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, consigli, analisi e statistiche

Il 3 dicembre 2023, alle ore 15:00, l’Udinese ospiterà il Verona per la 14ª giornata di Serie A allo stadio BlueEnergy Stadium di Udine. L’Udinese si trova al 7° posto in classifica con 29 punti, mentre il Verona è al 18° posto con 13 punti. Nell’ultimo turno, l’Udinese ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Roma, mentre il Verona ha ottenuto un pareggio 2-2 contro il Lecce.

Udinese-Hellas Verona, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker l’Udinese è favorita, con segno 1 che oscilla intorno all’1.75 su snai e 1.79 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.60 mentre una vittoria (segno 2) del Hellas Verona si trova anche a 5.00. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Udinese (1): 1.75 Pareggio (X): 3.55 Bologna (2): 5.00

: Gol Gol : Udinese (1): 1.76 Pareggio (X): 3.60 Verona (2): 4.90

: Sportbet : Udinese (1): 1.79 Pareggio (X): 3.65 Verona (2): 5.00

Momento Udinese

L’Udinese, con 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in casa, arriva alla partita dopo aver perso contro la Roma. Il pareggio momentaneo di Thauvin contro la Roma ha evidenziato una reazione dell’Udinese, ma la squadra ha mostrato difficoltà nella gestione delle fasi finali delle partite. L’Udinese, guidata da Cioffi, si prepara a ospitare il Verona con miglioramenti nelle condizioni di Pereyra, pronto al rientro. Success dovrebbe essere confermato nel ruolo di prima punta. L’assenza di Bijol, che ha subito una frattura al piede, peserà sulla formazione. Assenti anche Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue​.

Momento Verona

Il Verona, dopo il pareggio contro il Lecce, spera di sfruttare l’entusiasmo generato per ottenere punti cruciali per la salvezza. Con una prestazione migliore nelle ultime partite, il Verona dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3. Ngonge e Lazovic, con quest’ultimo favorito su Mboula, giocheranno sugli esterni con Djuric al centro. La mediana sarà formata da Duda, Folorunsho e Suslov, con Hongla pronto a entrare a gara in corso. Assenti Braaf e Magnani​.

Statistiche e Curiosità

L’Udinese è imbattuta da sei gare casalinghe contro il Verona (3V, 3N), ma ha pareggiato gli ultimi due incontri​​.

Il Verona ha vinto solo due delle ultime 13 gare di Serie A contro l’Udinese, ma ha segnato in ciascuno degli ultimi quattro incontri​​.

Udinese e Verona hanno una bassa percentuale realizzativa in questa Serie A, rispettivamente del 5.5% e 6.4%​​.

Success ha trova il suo primo gol in Serie A proprio contro l’Hellas Verona.

I bianconeri hanno registrato 8 volte il segno X nelle prime 13 giornate.

Precedenti Udinese Verona

In totale, Udinese e Verona si sono affrontate 37 volte in campionato, con 12 vittorie ciascuna e 13 pareggi​​.

Probabili Formazioni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. All.: Cioffi.

Hellas Verona (4-3-3): Montipo’; Faraoni, Dawidowicz, Hien, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All.: Baroni.

Udinese-Verona pronostico consigliato e analisi finale

L’Udinese, nonostante le difficoltà in casa, potrebbe trovare nel Verona l’avversario giusto per ottenere la prima vittoria casalinga. Tuttavia, il rendimento casalingo dell’Udinese è stato il peggiore della stagione, con solo 4 gol realizzati in sei partite. Da parte loro, il Verona è affamato di punti e cerca di evitare la zona retrocessione, rendendo questo match cruciale per entrambe le squadre. L’udinese vista nell’ultimo periodo però non sta facendo male, questa potrebbe essere la gara giusta per riscattare le defezione casalinghe avute fino ad ora. Il pronostico si orienta verso una vittoria dei Friulani, che potrebbero infliggere il colpo di grazia alla formazione di Baroni.

Giocatori chiave: Pereyra.